Grandi notizie per i fan di The Green Hornet: Leigh Whannell dirigerà il remake!

Finalmente qualcosa si muove sotto la superficie del remake di The Green Hornet and Kano sviluppato dalla Universal Pictures, dato che in queste ore è stato annunciato che sarà Leigh Whannell ad occuparsi della regia.

Per i meno attenti, ricordiamo che nel giro di pochissimi anni Leigh Whannell è diventato un vero e proprio autore cult del cinema di genere, grazie agli straordinari successi degli straordinari Upgrade e L'uomo invisibile: il regista era stato assunto sempre dalla Universal per dirigere Ryan Gosling nel remake di The Wolfman, ma ha successivamente abbandonato il progetto poi ereditato da Derek Cianfrance. La buona notizia ovviamente è che i rapporti tra Universal e Whannell sono ancora verdissimi, per così dire, e l'autore avrà modo di rifarsi con l'iconico Calabrone Verde.

The Green Hornet è stato uno dei primi programmi d'avventura radiofonici ad essere trasformato in serial cinematografico negli anni '40 (sempre dalla Universal), per poi tornare nel 1966 come serie TV, una versione famosa per aver introdotto negli Stati Uniti Bruce Lee (nei panni di Kato). La storia si concentra su Britt Reid, proprietario-editore di The Daily Sentinel che, sempre al corrente di quello che succede in città grazie alle sue numerosi fonti e armato di gadget fantastici, la supercar nota come Black Beauty e spalleggiato dal fidato aiutante Kato, di notte diventa il vigilante Green Hornet, che combattente il crimine sfuggendo alla polizia.

La Universal ha opzionato i diritti di The Green Hornet da Amasia nella primavera del 2020, dopo che i co-fondatori della compagnia Michael Helfant e Bradley Gallo avevano acquisito il controllo del franchise cinematografico dalla famiglia del creatore originale George W. Trendle al termine di una guerra di offerte. La sceneggiatura del film di The Green Hornet è stata scritta da David Koepp, famoso collaboratore di Steven Spielberg.