Grandi Magazzini, la commedia cult degli anni 80, stasera su Cine34

Continuano gli appuntamenti televisivi con i film cult della commedia italiana. Stasera su Cine34 alle 21:10 andrà in onda Grandi Magazzini, la pellicola cult degli anni 80 che ha come protagonisti i nomi storici del genere in Italia.

Arrivato nei cinema nel 1986, Grandi Magazzini è diretto da Franco Castellano e nel cast troviamo Enrico Montesano, Renato Pozzetto, Paolo Villaggio, Franco Fabrizi, Nino Manfredi e Ornella Muti.

Il film, diviso ad episodi, racconta le vicende dei Grandi Magazzini, in cui si intrecciano le storie dei vari personaggi e le loro storie.

Girata tra l'EUR di Roma, i Grandi Magazzini di Viterbo, l'Euromercato di Milano e vari centri residenziali, la commedia è ambientata anche nel Carcere minorile di San Michele a Roma. Secondo quanto riferito dalla produzione, inizialmente il regista propose il ruolo dell'attore in fase calante ad Alberto Sordi, ma questo rifiutò e la parte fu affidata a Nino Manfredi.

La durata è di circa un'ora e 50 minuti: questa sera infatti sarà trasmessa la versione televisiva, che ha un minutaggio maggiore rispetto a quella cinematografica ed in DVD, che dura 110 minuti.

Tra gli altri appuntamenti di stasera troviamo anche Un'Impresa da Dio su Italia 1, mentre su Rai 2 andrà in onda l'appuntamento settimanale con Che Tempo Che Fa.