Quali sono stati i più grandi flop di Martin Scorsese?

Quando sei uno dei più importanti registi viventi nonché parte integrante della Storia del Cinema è normale che alcuni tuoi film vadano male al botteghino: ma quali sono quelli di Martin Scorsese che hanno fatto peggio come incassi? Scopriamolo assieme.

Prendiamo i dati di Box Office Mojo e vediamo allora quali film di Martin Scorsese sono andati proprio male in sala. Non mettiamo in classifica i suoi primi lavori come per esempio Chi sta bussando alla mia porta, America 1929 o Mean Streets perché il regista doveva ovviamente ancora farsi conoscere.

Partiamo da Kundun di Martin Scorsese che è andato malissimo: la storia del Dalai Lama ha incassato solo 6 milioni di dollari negli Stati Uniti, prodotto che ne è costati circa 28.

Anche Al di là della vita ha floppato nel mercato domestico: costato sui 55 milioni di dollari ne ha incassati negli Stati Uniti quasi 17.

Re per una notte è stato poi un flop notevole avendo incassato circa due milioni e mezzo di dollari negli Stati Uniti a fronte di un budget di 19.

Per non parlare poi di Silence: il film con Andrew Garfield, Adam Driver e Liam Neeson ha incassato in tutto il mondo quasi 24 milioni di dollari con un budget di circa 50.

Purtroppo si parla già di flop per Killers of the Flower Moon, visto il budget monstre di 200 milioni di dollari: vedremo come il botteghino risponderà.

Ma voi li avevate visti questi film di Martin Scorsese? Diteceli nei commenti, noi vi lasciamo alla nostra recensione di Killers of the Flower Moon.