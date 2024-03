Uno dei più grandi film di tutti i tempi avrà un remake diretto da Scott Derrickson

Oltre all'atteso The Black Phone 2 con Ethan Hawke, il regista Scott Derrickson ha firmato con Universal Pictures per imbarcarsi nella più grande sfida della sua carriera, il remake di uno dei film più acclamati di sempre.

Stiamo parlando ovviamente de La morte corre sul fiume, noto anche come Night of the Hunter (titolo originale): la Universal ha infatti scelto il regista di Sinister e Doctor Strange per dirigere un nuovo adattamento cinematografico dell'acclamato romanzo poliziesco del 1953, scritto da Davis Grubb e precedentemente trasformato nel celebre thriller del 1955 con Robert Mitchum. Derrickson scriverà la sceneggiatura con C. Robert Cargill, il suo frequente collaboratore che ha lavorato con lui anche nel film Doctor Strange dei Marvel Studios. Peter Gethers produrrà attraverso la sua KramMar Delicious Mystery Productions, e Amy Pascal produrrà attraverso il suo accordo first-look tra Pascal Pictures e Universal Pictures.

La notte corre sul fiume racconta la storia di Harry Powell, un ex detenuto omicida che assume l'identità di un predicatore per compiere i suoi misfatti. Mentre si trovava in prigione, un compagno di cella destinato all'esecuzione gli aveva rivelato di aver nascosto il bottino di una rapina a casa sua, e una volta tornato in libertà Powell trova la vedova, la corteggia e la sposa, il tutto nel tentativo di impossessarsi dei soldi. Il film del 1955 è considerato un classico del genere noir: fu diretto da Charles Laughton e interpretato anche da Shelley Winters e Lillian Gish, e nel 1992 è stato selezionato per la conservazione nel Registro Nazionale degli Stati Uniti.

Per altre letture vi ricordiamo che Scott Derrickson sta anche producendo il sequel di Labyrinth, celebre cult fantasy con David Bowie e Jennifer Connelly.

