Uno dei grandi cult del cinema contemporaneo torna in sala in Italia con I Wonder

I WONDER CLASSICS, la divisione di I Wonder Pictures dedicata alla riscoperta dei classici d’autore, in queste ore ha annunciato che porterà al cinema Delicatessen, pluripremiata commedia dark e surreale di Jean-Pierre Jeunet, il regista cult de Il favoloso mondo di Amelie.

Tra horror, commedia e fantasia distopica, Delicatessen è considerato come uno dei film più originali e influenti dei suoi anni, e racconta una storia ambientata n un futuro distante e apocalittico, in cui la società è al collasso: il grano è utilizzato come moneta di scambio e la carne è quasi impossibile da trovare. È in questa atmosfera che Louison, un clown disoccupato, trova lavoro come manutentore in uno squallido condominio, dove al piano terra si trova una macelleria. Ben presto però scopre la terribile verità sulle intenzioni del proprietario del negozio, un uomo astuto e malvagio: le sparizioni degli inquilini del palazzo ne sono un chiaro indizio, e la sua unica speranza potrebbe essere una banda di fuorilegge vegetariani che combattono per la libertà…

Dopo il successo ottenuto da Lucky Red con la riedizione di Film Rosso, Delicatessen sarà nei cinema dal 20 novembre prossimo con I WONDER CLASSICS, distribuito da I Wonder in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

