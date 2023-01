Una gran voglia di vivere: poster e data per il film Prime Video con Fabio Volo

La piattaforma di streaming on demand Prime Video ha presentato oggi il primo poster ufficiale di Una gran voglia di vivere, film diretto da Michela Andreozzi e interpretato da Fabio Volo e Vittoria Puccini.

Il film, liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Fabio Volo ed edito in Italia da Mondadori Libri, sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Prime Video dal 5 febbraio prossimo, e racconta la storia di una coppia, quella formata da Anna e Marco, apparentemente arrivata al capolinea, che intraprende un viaggio con il figlio Tommaso in cerca di un ultimo tentativo di riavvicinamento.

La sceneggiatura è firmata dalla stessa Andreozzi insieme a Volo e a Filippo Bologna (Premio David di Donatello per Perfetti sconosciuti). Nel cast Paola Tiziana Cruciani, Rocío Muñoz Morales, Corrado Nuzzo e il giovanissimo Ludovico Nava. Girato tra l’Italia e la Norvegia, Una gran voglia di vivere è prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia per Paco Cinematografica, in collaborazione con Prime Video e RTI. L’opera consolida la collaborazione tra la regista e Paco Cinematografica, che ha prodotto anche i suoi tre film precedenti (Nove lune e mezza, Brave ragazze e Genitori vs influencer), ed è realizzato con il sostegno della Regione Lazio fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo.

L'appuntamento con Una gran voglia di vivere, lo ricordiamo, è fissato al 5 febbraio prossimo.