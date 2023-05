Gran Turismo, il trailer ufficiale: Orlando Bloom, David Harbour e tanta adrenalina!

Come promesso nella giornata di ieri primo maggio, il primo trailer ufficiale di Gran Turismo è stato appena pubblicato dai canali ufficiali di Sony Pictures, concedendo ai fan un nuovo sguardo ravvicinato con l'atteso adattamento della popolare serie di videogame Playstation.

Il filmato promozionale, come sempre disponibile all'interno dell'articolo, offre agli spettatori una succosa anticipazione del film di Gran Turismo, diretto dal regista Neill Blomkamp e interpretato, tra gli altri, anche dalla star di Stranger Things e Thunderbolts David Harbour e dal co-protagonista di Pirati dei Caraibi e Il signore degli anelli Orlando Bloom. Ricordiamo che, tecnicamente, Gran Turismo non sarà l'adattamento del videogame Playstation bensì la trasposizione dell'incredibile storia vera di Jann Mardenborough, un videogiocatore appassionato di Gran Turismo che attraverso l'abilità accumulata davanti alla console è diventato un pilota professionista. Nel film, il ruolo del protagonista sarà interpretato da Archie Madekwe.

Il film di Gran Turismo arriva in un momento molto fortunato per il mondo dei videogiochi sul grande schermo, con l'adattamento di Super Mario Bros che ha appena superato il miliardo di dollari al box office e diversi titoli in lavorazione sia per il cinema che per la televisione, come God of War, Horizon Zero Dawn e Ghost of Tsushima, e soprattutto con la seconda stagione dell'acclamata serie tv The Last of Us pronta ad entrare in produzione dopo il rinnovo ufficiale voluto da HBO.

Gran Turismo uscirà l'11 agosto prossimo negli USA.