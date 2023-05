Gran Turismo, il trailer del film con David Harbour arriva domani!

Sony ci riprova: dopo i recenti e non esaltati risultati ottenuti con Uncharted, la casa giapponese è pronta a dare nuova vita sul grande schermo a Gran Turismo, il videogioco simulatore di guida capace di appassionare milioni di fan in ormai più di 20 anni di onorata carriera. Ma quando potremo dare uno sguardo al risultato finale?

Ad anticiparci ciò che vedremo in sala ci ha già pensato, in realtà, il primo teaser di Gran Turismo rilasciato lo scorso gennaio: le cose si faranno davvero serie, però, soltanto tra qualche ora, perché domani è il giorno fissato per l'uscita del primo full trailer del film che conterà nel cast attori come David Harbour e Orlando Bloom.

Ad annunciato è stata la produzione stessa tramite un post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale del film: nell'annuncio alcuni spezzoni del trailer ci mostrano già quelli che saranno i protagonisti principali, dai già citati David Harbour e Orlando Bloom ad Archie Madekwe, soffermandosi però soprattutto sul fattore di maggior interesse, vale a dire, ovviamente, le nostre rombanti creature a quattro ruote.

Sul finale, l'annuncio tanto atteso: il trailer arriva domani! Quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate tutti i dettagli della trama di Gran Turismo, oltre al cast del film al completo.