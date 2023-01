Gran Turismo: il primo first look teaser trailer del film debutta al CES, buona visione!

Dopo aver annunciato Gran Turismo 7 VR per PlayStation VR2, a sorpresa Sony ha mostrato sul palco del CES il primo first look del film di Gran Turismo, un teaser trailer che introduce il lungometraggio dedicato al gioco targato Polyphony Digital.

In arrivo l'11 agosto 2023 nelle sale, Gran Turismo è diretto da Neill Blomkamp (Demonic, Chappie, Elysium, District 9) con trama scritta da Jason Hall (American Sniper) e Zach Baylin (King Richard), quesa è basata sul contest GT Academy che nel corso degli anni ha lanciato la carriera di tantissimi piloti, tra i più celebri senza dubbio Jann Mardenborough, pilota britannico vincitore della competizione nel 2011 e che da allora ha corso in GP3, nella 24 Ore di Le Mans e nel circuito Super GT in Giappone.

Il film di Gran Turismo è supervisionato da Asad Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Studios mentre Kazunori Yamauchi (papà di Gran Turismo e fondatore di Polyphony Digital) è il produttore esecutivo della pellicola. Il cast è composto da attori come Max Mundt (How to Sell Drugs Online Fast), Lindsay Pattison, Théo Christine (Suprêmes), Mariano González (O11CE), Harki Bhambra (This Is Going to Hurt) e Nikhil Parmar (Foundation).

Dal 1997 ad oggi, Gran Turismo ha venduto 90 milioni di copie diventando di fatto una delle saghe più popolari e vendute di tutti i tempi.