Gran Turismo, svelati data d'uscita e dettagli della trama: non è ciò che vi aspettate!

La pre-produzione del film di Gran Turismo diretto da Neill Blomkamp procede a gonfie vele, e da Deadline in queste ore sono arrivate informazioni preziosissime sulla data d'uscita e la storia che sarà raccontata dall'adattamento del celebre videogame Playstation.

Il film, che sarà prodotto dalla Columbia Pictures, ha una data d'uscita fissata all'11 agosto 2023, che lo studio tenterà di rispettare accelerando i lavori. Deadline ha anche scovato una prima sinossi ufficiale, che anticipa le modalità che la Columbia seguirà per adattare un videogioco di corse alla narrativa cinematografica. Secondo quanto riferito, infatti, il film seguirà un adolescente giocatore di Gran Turismo che sfrutta le proprie abilità nelle competizioni di tutto il mondo per diventare un vero pilota di auto da corsa. È un concept sicuramente curioso, che forse spiazzerà i fan più accaniti del franchise videoludico, ma è probabilmente uno dei pochi modi pratici per adattare la serie sul grande schermo.

Ricordiamo che Gran Turismo 7 è stato l'ultima uscita della serie di videogame, arrivato su PlayStation 4 e PlayStation 5 lo scorso marzo: il gioco ha ricevuto punteggi alti dalla stampa specializzata e ha impressionato i fan per la sua attenzione ai dettagli e le sue numerose opzioni di gioco.

Gran Turismo, anni fa affidato al regista Joseph Kosinski, autore di Top Gun Maverick, non sarà il solo adattamento di un brand Playstation in arrivo prossimamente: qualche settimana fa, infatti, i Playstation Studios hanno annunciato le serie tv di Horizon e God of War, mentre ovviamente proseguono i lavori sulle serie tv di The Last of Us e Twisted Metal e sul film di Ghost of Tsushima.