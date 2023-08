Gran Turismo, questo storico film sportivo ha ispirato l'adattamento Playstation

Gran Turismo sta per uscire nel mercato interno statunitense dopo il rinvio che ne ha ritardato il debutto di un paio di settimane. A proposito del film tratto dal videogioco, l’attore David Harbour, ha raccontato come un classico dei film sportivi lo abbia ispirato e influenzato nella sua performance.

Dopo aver visto lo spettacolare trailer di Gran Turismo torniamo a parlare dell’adattamento del celebre videogioco Playstation per riportare le parole di uno degli attori del cast , che ha spiegato come Colpo Vincente, film del 1986 che parla di pallacanestro, abbia influito sul suo lavoro come Jack Salter, ex pilota nella trama del prodotto Sony.

Harbour, in un’intervista con The Hollywood Reporter ha detto, nel dettaglio: “Guardo Colpo Vincente ogni paio d’anni. Gene Hackman e Colpo Vincente sono il motivo per cui ho deciso di partecipare a questo film. Il mio agente mi ha mandato la sceneggiatura di Gran Turismo e dopo averla letta ho pensato che avrei fatto il remake di Colpo Vincente per le nuove generazioni. Quindi è stato emozionante e il Norman Dale interpretato da Hackman è stato davvero la stella polare per me. Di sicuro è più complicato del mio personaggio, ha molte più cose in ballo e la storia è davvero incentrata su di lui, ma in un certo senso è stato un bel modello. Naturalmente sto facendo il mio lavoro in modo personale e originale cercando di renderlo specifico per me, ma si possono usare archetipi del genere lungo il percorso”.

In attesa di capire se il film con Harbour potrà riscuotere lo stesso successo di Colpo Vincente, prodotto di culto tra i cestisti di tutto il mondo, vi lasciamo alle parole di Neil Blomkamp a proposito delle somiglianze tra Gran Turismo e il videogioco da cui è tratto.