Gran Turismo, il regista anticipa: 'Cercheremo di lavorare sui personaggi'

Gli enormi risultati raggiunti al botteghino da Super Mario Bros conferma come gli adattamenti dei videogiochi continuino ad attirare. Continua a suscitare attenzione Gran Turismo che arriverà sul grande schermo. Ne ha recentemente parlato ad Empire il regista Neill Blomkamp.

"La stella polare per me è stata quella di realizzare un adattamento di un videogioco con un lavoro sui personaggi che spingesse il film, ancor più delle corse" ha raccontato il regista precisando quanto l'importante sia quello di dare una spina dorsale alla storia, ai personaggi e al mondo in cui il racconto sarà inserito. Insomma, sembra che l'obiettivo di Gran Turismo sia quello di raccontare una storia reale "con attori reali, in auto reali, su piste da corsa reali, guidando velocemente".

Il film, a quanto pare, racconterà la storia di un patito di Gran Turismo che è diventato un pilota professionista e che, ovviamente, dovrà cercare di barcamenarsi in questo complesso mondo. In Gran Turismo saranno presenti anche Orlando Bloom e David Harbour che interpreteranno rispettivamente l'addetto alle pubbliche relazioni del pilota e un membro dello staff. Nonostante la sua natura insolita, l'adattamento di Gran Turismo potrebbe rivelarsi un unicum nel racconto al cinema di un videogioco.

Gran Turismo arriverà in Italia con Eagle Pictures e, fino a questo momento, dovrebbe essere distribuito in sala. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!