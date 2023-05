Gran Turismo, pubblicate le nuove immagini promozionali del film!

E' un anno d'oro per gli adattamenti dei videogiochi. Dopo il successo di The Last of Us e di Super Mario Bros, sta arrivando anche il turno di Gran Turismo. La pellicola si baserà sul celebre franchise automobilistico targato Playstation che da anni appassiona milioni di persone.

Sono state svelate le nuove immagini del film che anticipano il look di alcuni personaggi che saranno importantissimi per l'evoluzione del protagonista. La prima immagine vede Harbour nei box che guarda nervosamente la pista mentre il giovane pilota si imbarca verso una gara. Una seconda immagine vede invece le auto in corsa e la pista occupata di auto. Le still, ovviamente, restituiscono a pieno il clima dei videogiochi di Gran Turismo.

Parlando di Gran Turismo il regista ha svelato come il film avrà il DNA del gioco dando tantissima fiducia ai fan dell'opera videoludica. La pellicola mischierà gli elementi del videogioco con quelli di un dramma sportivo di stampo abbastanza classico. Il film seguirà lo storia di un adolescente inglese che cercherà di entrare nel circuito delle corse dopo esser stato per anni appassionato del mondo di Gran Turismo.

Nel frattempo vi lasciamo il primo trailer ufficiale di Gran Turismo che si porrà in continuità con l'onda cinema-videogiochi degli ultimi anni. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!