Gran Turismo, pronti partenza via: ecco quando inizieranno le riprese del film PlayStation

Inizieranno prestissimo le riprese del film Gran Turismo, diretto da Neill Blomkamp e ispirato al celebre titolo videoludico che ha segnato un'epoca nella storia del gaming. Nelle ultime settimane si sono aggiunti vari nomi al cast del film, che avrà tra i protagonisti una delle star di Stranger Things, David Harbour.

Il primo ciak sarà questa settimana in Ungheria. Il progetto è totalmente basato sul videogioco e la velocità con la quale Sony ha condotto il film alla produzione potrà sembrare un salto nel buio per i fan. Eppure ci sono alcuni dettagli che possono ritenersi una garanzia.



In primis il regista, perché Neill Blomkamp ha già dimostrato il suo valore, soprattutto con il film d'esordio District 9.

E poi un cast molto vario; Orlando Bloom reciterà in Gran Turismo al fianco di Harbour nel ruolo di un pilota in pensione che fungerà da mentore per il giovane protagonista. La star del film sarà Archie Madekwe, già messosi in mostra in Midsommar con una piccola parte.



La trama si concentra su un giovane giocatore di Gran Turismo che vince una serie di competizioni Nissan prima di diventare un vero pilota professionista di auto da corsa.

Darren Barnet sarà invece un giovane pilota antagonista del personaggio di Madekwe. Dopo District 9, Neill Blomkamp ha diretto altri tre film, con alterni risultati: Elysium, uscito nel 2013, Humandroid nel 2015 e Demonic lo scorso anno.



L'uscita di Gran Turismo è prevista entro un anno.