Gran Turismo, parla il regista Neil Blomkamp: il film avrà il DNA del gioco

Proprio come promesso, ecco arrivato il primo trailer ufficiale di Gran Turismo, l'adattamento diretto da Neil Blomkamp che si prepara a portare la storica serie automobilistica di Polyphony Digital sul grande schermo.

Come spiegato da Sony Pictures Entertainment, Gran Turismo è "Basato sulla storia vera di Jann Mardenborough, il film racconta la storia del raggiungimento dei sogni di un adolescente giocatore di Gran Turismo che ha vinto una serie di competizioni Nissan per diventare un vero pilota professionista di auto da corsa".

Il regista Neil Blomkamp ha ampiamente discusso del film e della sua realizzazione durante un'intervista condotta da Sony PlayStation. Blomkamp si è innanzitutto detto entusiasta della libertà creativa concessagli dalla compagnia: "È stato fantastico non avere un gruppo di dirigenti a dire, “In realtà, secondo noi dovrebbe essere così”. Se si lavora con un’altra IP con un universo o una storia più sviluppata, tutti hanno delle idee ben precise di come dovrebbero essere alcune cose. Tuttavia, nel caso di Gran Turismo assistiamo ad un’IP famosa che non porta con sé queste nozioni prestabilite di come dovrebbe essere il suo adattamento cinematografico. Grazie a ciò ho avuto tantissima libertà creativa per poter semplicemente andare e creare".

Il regista ha rassicurato i fan della serie, anticipando che avrà lo stesso DNA del gioco, rispetterà a pieno lo stile di Gran Turismo ed includerà alcuni easter egg per i più appassionati del franchise: "Ho provato a connettere insieme questi due punti [la guida virtuale e quella reale] in maniera visiva usando il linguaggio figurato dei giochi di GT, come le linee da prendere quando si guida sulla pista e i segnali e i checkpoint, oltre che ai premi per essere saliti di livello e cose simili".

Ma quali sono i film automobilistici che hanno ispirato Blomkamp in questa sua nuova sfida da regista? "L’unico film che io possa genuinamente indicare come ispirazione diretta per Gran Turismo è Le Mans di Steve McQueen. Quel film è folle. Si vede quanto vanno veloci. Si vede quanto è pericoloso. Si vede persino quanto inquinano le macchine. È fantastico", le sue dichiarazioni. Trovate ulteriori approfondimenti sul PlayStation Blog.