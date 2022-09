Gran Turismo, Orlando Bloom star del film con David Harbour

La star di Il signore degli anelli e Pirati dei Caraibi, Orlando Bloom, si è unito ufficialmente al cast del prossimo adattamento cinematografico di Gran Turismo, diretto da Neill Blomkamp con protagonista David Harbour. Il film è targato Sony Pictures e PlayStation Productions ed è basato su una storia vera.

La trama di Gran Turismo racconterà la storia di un adolescente appassionato del gioco Gran Turismo che riuscirà a portare il suo talento videoludico nella vita reale reale, in una competizione con delle auto Nissan, riuscendo a diventare un pilota professionista.



Archie Madekwe è il co-protagonista di Gran Turismo, al fianco di David Harbour, conosciuto per i suoi ruoli in Stranger Things, Hellboy e nel Marvel Cinematic Universe. Orlando Bloom sarà un direttore marketing agguerrito, ma non è chiaro si rivelerà un nemico oppure dalla parte del protagonista. La presenza di Bloom aumenta ulteriormente la curiosità intorno al film, così come la regia affidata a Neill Blomkamp, autore in passato di titoli di fantascienza molto apprezzati, in particolare il suo film d'esordio District 9.



Gran Turismo è stato lanciato sul mercato la prima volta nel 1997 in Giappone ed è considerato un titolo rivoluzionario nel mondo della simulazione di guida, grazie a grafiche realistiche e l'attenzione ai dettagli.

A marzo è stato messo in vendita Gran Turismo 7 per PlayStation 5 e PlayStation 4.



Ecco la data d'uscita di Gran Turismo, rapidamente entrato tra i film più attesi tratti da un videogioco.