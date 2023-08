Gran Turismo non ingrana: partenza a rilento per il film con David Harbour

Mentre Barbie ed Oppenheimer continuano a raccogliere enormi risultati al botteghino, un altro film potrebbe aggiungersi a questa equazione fino a questo momento imbattibile: Gran Turismo. Negli USA si prospetta che la pellicola possa raggiungere il primo posto al botteghino con incassi di tutto rispetto.

Il regista di Gran Turismo ha fatto parlare di se dopo aver chiuso una intervista per il film mentre la pellicola continua a raccogliere un successo conseguente dalle anteprime. Nelle previsioni del giovedì il film aveva incassato 1,4 milioni di dollari, aggiungendosi al botteghino globale di 22,6 milioni, ottimo (ma un pò a rilento) inizio per un film che da molti veniva visto come un semplice adattamento di un videogioco. In realtà, come ammesso dallo stesso regista, Gran Turismo è molto più di questo.

Le previsioni al botteghino del film con David Harbour ed Orlando Bloom parlano di Gran Turismo come un film destinato a rimare al primo posto nei cinema per gli ultimi giorni di agosto. Nonostante le migliori prospettive, la pellicola dovrà continuare a scontrarsi contro Barbie, Oppenheimer e i piccoli assalti di Blue Beetle che, nonostante gli appena 5,1 milioni globali, potrebbe avere qualche sprint all'ultimo momento nella fase conclusiva dell'estate.

Nel frattempo Gran Turismo era stato rinviato poco prima dell'uscita del film a causa dello sciopero degli sceneggiatori. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!