Gran Turismo: iniziate le riprese del film ispirato all'iconico gioco PlayStation!

Con annuncio via social è stato rivelato che le riprese di Gran Turismo sono ufficialmente partite ed è stato anche anticipato che il film ispirato al celebre gioco PlayStation, racconterà la storia di Jann Mardenborough, un ragazzo appassionato di videogame che finisce per diventare un pilota professionista di auto da corsa.

Si tratta di fatto delle vicende di un'adolescente che sarà in grado di trasformare la sua incredibile passione per noto franchise videoludico nato nel 1997, in un vero e proprio lavoro, entrando a far parte dell'importante scuderia Nissan.

Orlando Bloom è nel cast di Gran Turismo sebbene non sia ancora stato specificato quale ruolo avrà nella pellicola, al suo fianco ci sarà anche David Harbour che invece vestirà i panni di un pilota in pensione che avrà il compito di insegnare al giovane Jann Mardenborough a guidare dal vivo le auto da corsa che tanto lo appassionano.

Nonostante i lavori siano ancora in corso, la data di uscita di Gran Turismo è stata già fissata. Il film uscirà nelle sale cinematografiche l'11 agosto 2023. Sony Pictures tenterà il tutto e per tutto per rispettare i tempi previsti.

