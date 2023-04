Gran Turismo, footage e logo ufficiale per il film tratto dal videogame Playstation

Non solo Kraven Il Cacciatore tra le novità del panel Sony Pictures presentato al CinemaCon di Las Vegas, dato che al pubblico di presenti è stato presentato anche il film di Gran Turismo, basato sul famoso videogame Playstation.

Per chi non lo sapesse, Gran Turismo è il prossimo film co-prodotto da Sony Pictures e PlayStation Studios, ed è attualmente programmato per l'uscita nei cinema entro la fine dell'estate. Con l'appuntamento così vicino, al recente CinemaCon che si sta svolgendo in questi giorni al Caesar's Palace di Las Vegas sono state svelate diverse anteprime sul progetto, con una serie di filmati esclusivi proiettati per gli spettatori presenti. Secondo il co-protagonista Orlando Bloom, il film si basa sulla premessa di "come essere bravo in un gioco può cambiare completamente la tua vita". La star de Il signore degli anelli ha fatto anche notare ai partecipanti al CinemaCon che il videogame è così realistico che i piloti lo usano per allenarsi, mentre la star di Stranger Things David Harbour ha affermato di aver fatto personalmente i suoi stunt di guida in Grant Turismo.

Di seguito, infine, il contenuto del footage di Gran Turismo: "Il padre del protagonista, interpretato da Djimon Hounsou, non approva che suo figlio passi troppo tempo ai videogiochi. Il ragazzo è profondamente appassionato di Gran Turismo ed è un campione del videogioco, viene notato da Orlando Bloom che ha l'idea di metterlo per davvero alla guida di un'auto da corsa. La cosa ovviamente richiede un lungo addestramento fisico per mettersi in forma. Quando arriva il momento di una vera gara, gli altri piloti non sono d'accordo che un videogiocatore trovi spazio in una corsa reale solo perché bravo ai videogame". Se questa premessa vi sembra assurda, vi ricordiamo che Gran Turismo è tratto da una storia vera, quella di Jann Mardenborough, pilota britannico vincitore del contest GT Academy nel 2011 e che da allora ha corso in GP3, nella 24 Ore di Le Mans e nel circuito Super GT in Giappone.

Il film arriverà in Italia prossimamente distribuito da Eagle Pictures.