Gran Turismo: il film con Orlando Bloom uscirà in Italia con Eagle Pictures, ecco la trama

Dopo il il primo teaser di Gran Turismo pubblicato nelle scorse ore durante il CES, Sony Pictures e Eagle Pictures ci hanno confermato le prime informazioni riguardanti l'attesissimo nuovo film di Neill Blomkamp, basato sulla famosa saga di videogiochi a tema auto.

Il film, ispirato alla celebre saga dei racing game, è basato sulla storia vera di un giovane giocatore di Gran Turismo, Jann Mardenborough, che vincendo una serie di gare competitive del videogioco riesce a diventare un pilota professionista nella realtà. Il cast include David Harbour (Stranger Things, Black Widow, Thunderbolts) e Orlando Bloom (Il Signore degli Anelli), oltre a Archie Madekwe (I Miserabili) nel ruolo del protagonista, Darren Barnet (Non ho mai…), Djimon Hounsou (Blood Diamond - Diamanti di sangue, Il gladiatore) e Geri Halliwell-Horner (Spice Girls - Il film).

Ancora sconosciuta la data d'uscita nei cinema italiani, ma possiamo confermarvi che Gran Turismo sarà distribuito da Eagle Pictures nel mercato del Bel Paese.

Il film è solo l'ultimo dei tantissimi adattamenti cinematografici e televisivi ispirati al mondo dei videogame in arrivo prossimamente: per ora tutti gli occhi sono puntati su The Last of Us di HBO, che in Italia debutterà in esclusiva su Sky e in streaming su NOW dal 16 gennaio, ma molto presto arriveranno anche le serie tv di God of War e i film di Ghost of Tsushima e Sifu, solo per citarne alcuni.

Voi quale attendente di più? Ditecelo nei commenti, mentre recuperate il trailer di The Last of Us.