Gran Turismo, il film di Neill Blomkamp è tratto da un'incredibile storia vera

In questi giorni sono stati comunicati i primi dettagli sul film di Gran Turismo, come la data d'uscita e la trama generale, ma ora viene confermato che il film sarà basato su una straordinaria storia vera.

Deadline nelle scorse ore ha riferito in esclusiva che la Sony aveva scelto il regista di District 9 Neill Blomkamp per dirigere il film basato su Gran Turismo di PlayStation, svelando anche che la storia avrebbe seguito un appassionato del videogame che sfrutta le abilità acquisite dal simulatore per diventare un vero pilota automobilistico. Adesso però Deadline ha aggiornato il suo rapporto, spiegando che il film - la cui uscita è prevista per l'11 agosto 2023 - è basato su una storia vera, come sottolinea anche la logline ufficiale.

Non è ancora stato rivelato ufficialmente, ma in base alle ricostruzioni la trama del film di Gran Turismo sembrerebbe essere molto simile alla storia del pilota professionista britannico Jann Mardenborough, che dalla passione per Gran Turismo in giovane età è passato a guidare delle vere auto da corso.

Il film diretto da Blomkamp è scritto da Jason Hall, con Asad Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions come produttori insieme a Doug Belgrad e Dana Brunetti. Fino a poco tempo fa Gran Turismo doveva essere una serie tv, col progetto originale, risalente al addirittura al 2015, affidato inizialmente a Joseph Kosinski, autore di Top Gun: Maverick.