Gran Turismo, il film sotto accusa: ha ricreato la vera morte di uno spettatore

Il film di Gran Turismo, adattamento della celebre saga di videogame, è stato messo sotto accusa dalle prime recensioni arrivate dal Nord-America per aver ricreato la vera morte di uno spettatore a fini narrativi.

Ci spieghiamo meglio: nel marzo 2015, il pilota Jann Mardenborough, la cui storia ha ispirato la trama del film Gran Turismo, è stato coinvolto in un incidente durante una gara al Nürburgring in Germania, incidente che ha provocato la morte di uno spettatore. Ora, molte recensioni portano all'attenzione del pubblico il fatto che il film di Gran Turismo ricrei l'incidente per utilizzarlo come punto di svolta della trama, facendone una motivazione per il protagonista per arrivare a raggiungere il terzo posto nella 24 ore di Le Mans - nella realtà, infatti, Mardenborough e il suo team sono arrivati terzi a Le Mans nel 2013, due anni prima dell'incidente.

"Un dettaglio secondario come la morte di uno spettatore è stato riorganizzato nella sequenza temporale degli eventi per dare al terzo atto del film un tocco di classe in più" scrive la critica dell'Evening Standard Charlotte O'Sullivan nella sua recensione del film, estratto emblematico che riassume il pensiero di molti altri articoli. “La preparazione al trionfo di Mardenborough a Le Mans è stata tranquilla e l'orribile incidente è avvenuto due anni dopo. Suggerire che l'incidente abbia contribuito a motivare Jann non è solo falso, è riprovevole."

In un'intervista pubblicata all'inizio di questo mese dal Sunday Times, Mardenborough aveva dichiarato che escludere la scena dell'incidente dal film sarebbe stato "un disservizio per il pubblico". "Mi sono assicurato che la scena fosse usata in maniera corretta, perché qualcuno ha perso la vita in questo incidente e il film fa un ottimo lavoro da questo punto di vista. Mostra anche il dramma dal mio punto di vista, i giorni passati in ospedale da solo, gli aspetti mentali e psicologici di questa vicenda, cosa può succedere, come puoi uscirne, come puoi risollevarti per raggiungere i tuoi obiettivi."

Gran Turismo uscirà il 20 settembre in Italia. Per altre novità guardate il trailer ufficiale di Gran Turismo.