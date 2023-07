Gran Turismo, falsa partenza: Sony rinvia l'uscita del film del videogame Playstation

Oltre al rinvio di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, con l'annuncio del nuovo calendario uscite di Sony Pictures emerge anche la conferma della cancellazione della data d'uscita di Gran Turismo, atteso film live-action tratto dal famoso videogame Playstation.

Fortunatamente, però, il rinvio dell'uscita di Gran Turismo non sarà significativo come per gli altri titoli del parco Sony, dato che il film con David Harbour e Orlando Bloom arriverà negli Stati Uniti con solo due settimane ritardo, slittando dalla precedente data dell'11 agosto alla nuova del 25 agosto: in Italia il film è attualmente previsto per il 20 settembre, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures, e al momento della stesura di questo articolo non sono stati comunicati eventuali cambi di rotta.

La falsa partenza di Gran Turismo finora è in assoluto la 'meno grave' delle tante investite dallo sciopero sciopero SAG-AFTRA e WGA che sta paralizzando Hollywood: a causa del conflitto tra talent e studios, infatti, la maggior parte degli attori non potranno promuovere i loro film in uscita fino a quando non verrà trovata una risoluzione per avvicinare le due parti, ma stando agli insider è improbabile che la cosa si risolva nello scarto di due settimane previsto da Sony per Gran Turismo: evidentemente la major non è disposta ad affrontare i costi di un'eventuale rinvio a lungo termine, e preferisce far uscire il film ad agosto anche nel caso in cui le star principali - David Harbour, Orlando Bloom e Djimon Hounsou - non dovessero far parte della campagna promozionale.

