Gran Turismo, David Harbour sul film PlayStation: 'Con Blomkamp alla regia sarà viscerale'

David Harbour è nel cast di Gran Turismo, il film tratto dal popolarissimo franchise videoludico di PlayStation e che vedrà alla regia nientemeno che Neill Blomkamp, apprezzato dietro la macchina da presa per District 9 ed Elysium. Proprio grazie al coinvolgimento del regista, Harbour si è detto molto entusiasta di aver lavorato al progetto.

"Neill è fortissimo e bravissimo come regista ed è stata davvero una gioia lavorare a questo film, e questo film sarà... Non è quello che ti aspetti, con lui al timone è molto viscerale come film, ambientato in questo mondo tratto dai videogiochi che è davvero fantastico. Non vedo l'ora che possiate vedere questo film", ha detto Harbour.

Gran Turismo è uno dei franchise più storici di PlayStation, che ha debuttato sulla PlayStation originale nel lontano 1997. Da allora, la serie di corse ha visto diverse uscite su tutte le piattaforme Sony, la più recente delle quali è stata Gran Turismo 7 di quest'anno. Un adattamento di una serie di simulazione corse potrebbe sembrare insolito, ma Sony non sta semplicemente trasformando il gioco in un generico film di corse. Il film si basa invece sulla storia vera di un fan adolescente che inizia a vincere le gare di Gran Turismo prima di diventare effettivamente un pilota professionista. Nel film, Harbour interpreterà un pilota in pensione che allena il ragazzo.

Nonostante i lavori siano ancora in corso, la data di uscita di Gran Turismo è stata già fissata. Il film uscirà nelle sale cinematografiche l'11 agosto 2023. Sony Pictures tenterà il tutto e per tutto per rispettare i tempi previsti.

Dopo il suo esordio in Black Widow, Harbour tornerà nel Marvel Cinematic Universe con il film Thunderbolts, previsto per la Fase 5 del MCU: "Sarà divertente. Sarà strano, sarà azione pura. Sarà come lanciare una bomba sulla Fase 5, il che è fantastico". Thunderbolts è la risposta Marvel alla Suicide Squad DC e presenta un cast stellato che include tra gli altri anche Harrison Ford, Florence Pugh e Sebastian Stan.