Gran Turismo: David Harbour nel cast del film di Neill Blomkamp

Quale tempo fa Sony Pictures e PlayStation Productions hanno annunciato il film di Gran Turismo, diretto da Neill Blomkamp e che arriverà nelle sale l'11 agosto 2023.

Tratta dalla famosissima serie di videogiochi iniziata nel 1997, la sceneggiatura della pellicola sarà scritta da Jason Hall e Zach Baylin. L'ultima novità riguarda però il cast. Infatti, la star di Stranger Things e Black Widow David Harbour reciterà nel film.

"Basato su una storia vera, il film racconterà le vicende di un adolescente giocatore di Gran Turismo che vincerà una serie di competizioni Nissan per diventare un vero pilota professionista di auto da corsa", recita la sinossi ufficiale. Harbour interpreterà un pilota in pensione, che insegnerà al ragazzo a guidare.

"Essendo uno dei franchise più amati e di lunga data di PlayStation, è fantastico collaborare di nuovo con la Columbia Pictures per dare vita a Gran Turismo", ha affermato Qizilbash in una dichiarazione condivisa da The Hollywood Reporter. "Non vediamo l'ora che il pubblico veda la visione di Neill di questa storia vera e stimolante di un giocatore diventato pilota professionista di auto da corsa".

Per quanto riguarda Harbour, l'attore è diventato sempre più famoso negli ultimi anni dopo la sua prima apparizione in Stranger Things di Netflix. Oltre a recitare in Black Widow nei panni di Red Guardian, sarà infatti nel film del MCU Thunderbolts, come annunciato al D23.