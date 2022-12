Gran Turismo: il cast del film Playstation è ora al completo!

Il cast di Gran Turismo è ora al completo. Basato sull'iconico franchise videoludico, il nuovo film con protagonista David Harbour sarà diretto da Neill Blomkamp e arriverà nelle sale il prossimo anno.

Nelle ultime ore, Sony e PlayStation Productions hanno annunciato i nuovi volti che prenderanno parte alla pellicola. Parliamo di Max Mundt (How to Sell Drugs Online Fast), Mariano González (O11CE), Harki Bhambra (This Is Going to Hurt), Lindsay Pattison, Théo Christine (Suprêmes) e Nikhil Parmar (Foundation).

Il film racconterà le vicende di Jann Mardenborough, un ragazzo appassionato di videogame che finisce per diventare un pilota professionista di auto da corsa. Oltre ad Harbour, prenderanno parte alla pellicola anche Archie Madekwe e Orlando Bloom, nei panni di un direttore di marketing agguerrito.

La famosa serie di videogiochi di simulazione di guida ha esordito nel 1997 su Playstation. Ad oggi, la saga ha venduto più di 76 milioni di copie in tutto il mondo.

Jason Hall e Zach Baylin stanno lavorando alla sceneggiatura di Gran Turismo, mentre tra i produttori figurano Asad Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions, oltre a Doug Belgrad e Dana Brunetti. Il creatore del videogioco Kazunori Yamauchi sarà invece produttore esecutivo insieme a Hall, con Sony Pictures che distribuirà il film nelle sale l'11 agosto 2023. Le riprese sono ufficialmente partite qualche settimana fa.