Gran Turismo: Banchero, Lavine e Marjanovic scendono in pista nel nuovo spot

Il film diretto da Neil Blomkamp che racconterà la storia del videogiocatore capace di coronare il suo sogno di diventare un pilota professionista grazie a un contest Nissan sbarcherà nei cinema il 20 settembre 2023 portando i fan nel mondo adrenalinico di Gran Turismo. Un nuovo spot Sony approfitta delle finali NBA per pubblicizzare l’evento.

Neil Blomkamp ha parlato di come Gran Turismo avrà lo stesso DNA del videogioco nonostante trattandosi di un simulatore di guida la sua libertà creativa in termini di trama sia stata praticamente assoluta con il film che andrà a raccontare la storia vera dell’appassionato che è riuscito a diventare pilota grazie alla collaborazione tra il videogioco e la casa automobilistica nipponica.



Per celebrare le Finals NBA, Sony ha presentato una serie di spot trasversali che chiamano in causa alcune stelle della pallacanestro statunitense nel ruolo di apprendisti piloti sul set del nuovo film del regista sudafricano.

Nel video si possono apprezzare le performance attoriali di Paolo Banchero, atleta di origini italiane in forza ai Magic di Orlando, Zach Lavine dei Chicago Bulls, e il gigante buono Boban Marjanovic (che gli appassionati di cinema hanno già potuto conoscere nel film Hustle).

Gli spezzoni di film che vengono mostrati nella clip fanno tornare alla mente dei fan le numerose ore passate cercando di guadagnare l’oro nelle tremende prove per ottenere le licenze necessarie per correre nelle gare del videogioco.

In attesa di poter vedere il film al cinema e di capire se Blomkamp sarà davvero in grado di creare qualcosa di originale e allo stesso tempo ispirato al gioco, vi lasciamo al trailer dietro le quinte di Gran Turismo.