Gran Turismo arriva in anteprima al The Space! Tutte le informazioni

Il trailer di Gran Turismo ha esaltato i fan della saga, ma ora, fortunatamente, arriva un'altra splendida notizia: potremo assistere al film ispirato alla serie videoludica ben prima del previsto. Il merito va a The Space Cinema, che lo proietterà in anteprima lunedì 11 settembre 2023.

"Arriva nei The Space Cinema il film ispirato ad una storia vera e tratto dal videogioco cult che ha entusiasmato un'intera generazione" figura nel comunicato ufficiale. "Gli spettatori potranno vederlo in anteprima lunedì 11 settembre presso i multisala del circuito a Cerro Maggiore, Rozzano, Vimercate, Parma Campus, Roma - Parco de' Medici, Napoli, Belpasso e Setsu".



I biglietti sono acquistabili sul sito ufficiale di The Space Cinema, oppure via App Ufficiale The Space Cinema. Considerando che la data d'uscita canonica coincide col 20 settembre, quale occasione migliore per assistere alla pellicola con più di una settimana d'anticipo?

Diretto da Neill Blomkamp, Gran Turismo segue la vera storia di Jann Mardenborough, adolescente appassionato di eSport che, grazie a tutta l'esperienza maturata sullo schermo, diventa un pilota professionista per la Nissan. A interpretare il protagonista è il talentuoso Archie Madekwe, ma nel cast ricordiamo anche Djimon Hounsou, Orlando Bloom, David Harbour e Geri Halliwell.

Riuscirà la pellicola a essere all'altezza delle aspettative? Sì, a quanto pare: le prime reazioni a Gran Turismo sono entusiastiche. "Gran Turismo è un adattamento come si deve!" ha scritto il critico @PNemiroff su Twitter, mentre @DirectorRB3 ha aggiunto: "Gran Turismo rientra tra gli incredibili adattamenti da videogiochi nel 2023. Un'epopea sportiva a tutto gas, che sa perfettamente quanto accelerare e quando rallentare il ritmo". Altrettanto degna di nota è la performance di Madekwe, ricordato anche per Legacy, Teen Spirit, Midsommar - Il villaggio dei dannati e Voyagers; inoltre, il giovane attore figurerà il Saltburn, la prossima, attesissima pellicola di Emerald Fennell.