Gran Turismo: Archie Madekwe di Midsommar co-protagonista con David Harbour!

Ha assunto improvvisamente dei contorni più interessanti, il nuovo adattamento cinematografico di Gran Turismo, nel momento in cui ha scritturato David Harbour di Stranger Things come suo protagonista. Ma mancava all'appello il giovane pilota pronto alla ribalta e ora lo trova in Archie Madekwe di Midsommar.

Grandi esultanze alla notizia che David Harbour sarebbe apparso in Gran Turismo come uno dei due principali protagonisti del film tratto dal noto videogioco di corse automobilistiche. Ciò che molti non sapevano però, è che non si tratterà solo di un adattamento da un titolo videoludico di finzione: Gran Turismo è tratto da una storia vera, in un certo senso. Ma perché fosse completa – anche se la fase di casting continuerà a pieno ritmo nelle prossime settimane – mancava ancora di scegliere il giovane protagonista.

Secondo The Hollywood Reporter, a ricoprirlo sarà Archie Madekwe, già apparso in Midsommar, Voyagers e See. Madekwe interpreterà un adolescente che, con l'aiuto del personaggio di Harbour, usa le sue abilità di gioco per vincere una serie di competizioni Nissan e diventare un vero pilota professionista di auto da corsa.

Gran Turismo è solo l’ultimo di una lunga serie di videogiochi Sony su cui il dipartimento cinema sta investendo per diversi adattamenti. Il primo è stato Uncharted per grande schermo, che nonostante le tiepide recensioni ha incassato più di 400 milioni al botteghino. Attualmente, Sony sta adattando in collaborazione con altre case di produzione anche The Last of Us, Horizon Zero Dawn e Twisted Metal per quanto riguarda le serie televisive.

Tolto The Last of Us (sarebbe troppo facile) quale dei tanti attendete di più? Ditecelo nei commenti!