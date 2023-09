Gran Turismo 2 si farà? Cosa sappiamo sul possibile sequel del film Sony

Il primo capitolo di Gran Turismo targato Sony è al momento nelle sale italiane, e mentre vi stiamo scrivendo ha incassato al box office una cifra globale di oltre 110 milioni di dollari. Ma la domanda è: faranno un sequel del film oppure no?

Come vi abbiamo raccontato anche noi, quella di Jan Mardenborough in Gran Turismo è una storia vera, perciò per il primo capitolo la Sony si è rifatta alla realtà dei fatti, romanzandola e adattandola ovviamente al medium cinematografico.

Per quanto riguarda un Gran Turismo 2 ci sarebbe ovviamente tanto materiale dei vari giochi usciti negli anni, anche se rimane sempre la questione della trama da sviluppare, visto che lato videoludico non c'è molto a cui rifarsi.

Bisogna poi tenere in conto la questione economica, per forza di cose. Come vi dicevamo in apertura, al momento in cui scriviamo Gran Turismo incassato circa 110 milioni e 483mila dollari nel mondo, una cifra non così alta dato che il budget era sui 100 milioni, quindi fra marketing e tutto il resto dovrebbe incassarne almeno 250 per generare profitto. Una cifra che al momento non è per nulla facile da raggiungere, dato che, a parte l'Italia, il film di Neill Blomkamp è in sala da metà o fine agosto nel resto del mondo (da noi è uscito il 20 settembre).

Sappiamo poi che PlayStation Productions ha in cantiere diversi film dopo Gran Turismo, perciò al momento è molto difficile immaginare un sequel per il film, visto soprattutto il ritorno commerciale e di pubblico non proprio esaltante.

E secondo voi vedremo mai un Gran Turismo 2? Che ne pensate del film? Diteci tutto nei commenti qua sotto!