Gran Torino, stasera in onda il miglior Clint Eastwood degli ultimi vent'anni?

Stasera su Iris a partire dalle 21:10 andrà in onda Gran Torino, ovvero quello che è probabilmente il miglior film di Clint Eastwood degli ultimi vent'anni.

Un'affermazione di certo ad effetto, ma non troppo: il 21esimo secolo non è stato esattamente grato con il leggendario attore regista, iniziato con uno dei suoi peggiori film (Space Cowboys del 2000) ha raggiunto l'apice del successo nell'industria hollywoodiana con Mystic River e Million Dollar Baby dopo i quali però l'interesse degli Stati Uniti nei confronti ddi Eastwood sembra essere andato andato progressivamente a scemare, quasi gli si volesse far scontare tutti i premi ricevuti col dramma sportivo del 2004.

Film incredibili come Sully o Richard Jewell sono stati sistematicamente ignorati dai grandi premi di Hollywood, perfino il ritorno davanti alla camera da presa con Il Corriere - The Mule ha lasciato indifferente industria e stampa d'oltreoceano, ricevendo maggior consensi in Europa. Prima del dramma ispirato ad un'incredibile storia vera con co-protagonista Bradley Cooper, l'ultimo ruolo da attore-regista Eastwood l'aveva ricoperto in Gran Torino, vero e proprio esponente dell'Eastwood pensiero.

Non è un caso che in entrambi i film le battute razziste e sessiste del protagonista si sprechino, ma la critica che arriva dalla società statunitense, per quanto progressista, è anche molto ingiusta: Clint Eastwood rimane un figlio del suo tempo, quello di un'America bianca e orgogliosa ma anche interventista e paladina dei diritti di tutti, al di là del colore della pelle. In Gran Torino Eastwood è questo, l'emblema di una generazione bloccata nel passato destinata ad andarsene ed essere superata, ma ancora capace di grande dignità, e il film racconta - con la ruvidezza sbrigativa ed essenziale che contraddistingue la firma del suo autore - un drammatico, commovente e tenerissimo passaggio di consegne tra l'America bianca e la nuova America multietnica.



