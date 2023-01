Gran Torino, ecco 5 curiosità sul film di Clint Eastwood!

Quando si parla di Gran Torino, c'è sempre poco da dire. Secondo molti è senza alcuni dubbio uno dei migliori film di Clint Eastwood capaci di raccontare al meglio come le vecchie generazioni riescano a superare il pregiudizio. Per celebrare la pellicola vi sveleremo 5 curiosità riguardo il film!

Il cane di Walt e il rapporto "amorevole" con Clint Eastwood

Già nei primi momenti si può notare il particolare rapporto tra il cane, Daisy, e il protagonista. Questo perchè il golden retriever non era altro che il cane di famiglia di Eastwood. Il regista aveva deciso di farlo apparire nella pellicola proprio per rendere il più veritiero possibile il legame tra i due personaggi.

I 53 insulti di Walt

Nel film l'irascibile pensionato, reduce della guerra di Corea e con poca pazienza verso i cambiamenti che dilagano nel suo quartiere, pronuncia ben 53 insulti. Un record che ha affiancato sicuramente anche quello riguardante la pochissima durata delle riprese. Gran Torino, infatti, è stato girato in appena 33 giorni.

Il razzismo e le polemiche

Non è la prima volta che viene affrontato questo delicato tema riguardo il film. Dopo che l'attore Bee Wang ha criticato i commenti razzisti in Gran Torino, l'interprete si è lasciato sfuggire alcuni racconti del dietro le quinte. A quanto pare infatti, tutti gli attori asiatici sono stati "isolati" e, secondo quanto dichiarato, non è stato permesso loro di rappresentare al meglio le tradizioni. Ciò ha aperto un enorme capitolo sul tema lasciando intendere quanto la lavorazione di Gran Torino, su questo fronte, sia stata molto ambigua.

Scott "Reeves" Eastwood

Nella pellicola compare un giovanissimo Scott Eastwood, figlio del regista, nei panni di Trey. L'attore nei titoli di coda viene accreditato come Scott Reeves. La scelta di utilizzare il cognome della madre sembrava essere legata al fatto di evitare qualsiasi accusa futura di nepotismo.

La sceneggiatura scritta nelle pause pranzo

I due sceneggiatori Nick Schrenk e Dave Johannson hanno scritto la sceneggiatura ispirandosi ad alcune comunità asiatiche con cui avevano avuto a che fare vicino all'acciaieria dove lavoravano. Per "cogliere al meglio l'ispirazione" il testo è stato scritto su dei pezzi di carta durante le pause pranzo.

Se vi va di scoprire qualcosa in più sul film vi consigliamo la nostra recensione di Gran Torino. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!