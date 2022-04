Gran debutto di Morbius al box office, Sonic 2 sorprende e The Batman supera i 700 milioni

I risultati al botteghino del weekend appena trascorso, banco di prova importante per diversi titoli, indicano un box office in ripresa. In particolare, la scorsa settimana abbiamo assistito al debutto di Morbius, all'esordio in mercati selezionati di Sonic 2 e al traguardo delle quattro settimane in sala per The Batman.

Ebbene, dopo avervi riportato dell'ottima partenza di Morbius, vi informiamo che il nuovo cinecomic di Sony con Jared Leto ha incassato circa 84 milioni di dollari in tutto il mondo, al primo weekend di programmazione. Tenendo conto che il budget della pellicola è di circa 75 milioni, sono risultati decisamente incoraggianti e superiori alle aspettative, soprattutto, dopo la pessima accoglienza di Morbius su Rotten Tomatoes.

Rimanendo in tema cinecomic, il successo di The Batman ormai non sorprende più, ma questo fine settimana il film di Matt Reeves ha tagliato un nuovo, importante traguardo. Stiamo parlando dei 700 milioni d'incasso in tutto il mondo, raggiunti alla quarta settimana di programmazione in sala. Questi dati rendono praticamente certa la lavorazione di un sequel, in cui potremmo trovare una nuova versione di Joker, come suggerito dalla scena tagliata di The Batman.

Concludiamo con Sonic 2, che ha registrato ottimi numeri nei territori in cui è stato rilasciato la scorsa settimana, raccogliendo in tutto circa 25 milioni. Inoltre, tra i principali mercati, ha raggiunto la vetta degli incassi in Germania, Francia, UK, Spagna e Australia. Anche in questo caso, stiamo parlando di risultati sorprendenti, a maggior ragione se si considera che Sonic 2 deve ancora uscire negli USA. A tal proposito, vi ricordiamo che in Italia il film arriverà il prossimo 7 aprile e, nel caso foste interessati a vederlo, vi consigliamo anche di leggere la nostra recensione di Sonic 2 per regolare le vostre aspettative.