Grammy Awards 2023, Jennifer Lopez arriva (in ritardo) con uno splendido abito Gucci

La 65ª edizione dei Grammy Awards, tenutasi il 5 febbraio 2023, ha visto un ritardo di Jennifer Lopez, ma quando la cantante di On My Way e Una Noche Màs ha raggiunto la Crypto.com Arena a Los Angeles è riuscita giusto in tempo a presentare il premio della serata.

"Anche con l'inflazione, il suo amore continua a non costare nulla" ha scherzato il conduttore Trevor Noah. "Diamo il benvenuto a Jennifer Lopez!" La musicista, che oltre a essere ballerina e modella è anche attrice – basti pensare alla sua partecipazione nel recente Un matrimonio esplosivo, dove Jennifer Lopez ha rischiato la vita durante le riprese, – ha fatto ancora una volta parlare di sé: si è infatti presentata con un abito Gucci color "blu navy", a cui si aggiungono una gonna dal lungo strascico, maniche tempestate di gioielli e accessori molto appariscenti, come le collane Bvlgati e gli orecchini chandelier. Quanto al marito Ben Affleck, ha guardato lo show tra la folla.

Così ha affermato J.Lo: "Adoro la serata più rappresentativa della musica, e sono davvero entusiasta di presentare il nostro primo Grammy Award!" Ha poi continuato: "In quello che può sembrare un mondo adatto esclusivamente per i brani singoli, questa categoria celebra l'eccellenza in un album pop. Un corpo di lavoro musicale che racconta una storia attraverso il canto e si connette con tutti noi. Come disse il defunto, grandissimo Prince nella sua ultima esibizione ai Grammy otto anni fa, 'Gli album sono ancora importanti'. Be', ecco un gruppo di artisti eccezionali che, a modo loro, hanno alzato la propria voce per fare una dichiarazione musicale che sarà amata in tutto il mondo".

La cantante ha infine consegnato il trofeo a Harry Styles per il suo album Harry's House. Riguardo al gossip, Harry Styles è ora insieme a una vecchia fiamma dopo la rottura con Olivia Wilde.