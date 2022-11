Grammy Award: Encanto, The Batman e Top Gun: Maverick tra le candidature!

Poche ore fa sono state annunciate ufficialmente le candidature alla 65ma edizione dei Grammy Award, il riconoscimento maggiormente prestigioso in ambito musicale. In lizza anche le musiche di diversi titoli che hanno segnato l'ultima annata cinematografica, da Encanto a The Batman sino a Top Gun: Maverick.

Encanto ha ricevuto tre candidature, tra cui Best Compilation Soundtrack for Visual Media, Best Score Soundtrack for Visual Media oltre alla nomination per la miglior canzone per "We Don't Talk About Bruno". Su Everyeye è disponibile la recensione di Encanto.



Top Gun: Maverick ha ricevuto due candidature come Stranger Things 4, mentre The Batman e l'ultimo capitolo cinematografico di James Bond, No Time To Die, hanno ricevuto una nomination a testa.

Best Compilation Soundtrack For Visual Media

ELVIS – (Various Artists)

Encanto – (Various Artists)

Stranger Things: Soundtrack from the Netflix Series, Season 4 (Vol 2) – (Various Artists)

Top Gun: Maverick – Harold Faltermeyer, Lady Gaga, Hans Zimmer & Lorne Balfe

West Side Story – (Various Artists)

Best Score Soundtrack For Visual Media (Includes Film And Television)

The Batman – Michael Giacchino, composer

Encanto – Germaine Franco, composer

No Time To Die – Hans Zimmer, composer

The Power Of The Dog – Jonny Greenwood, composer

Succession: Season 3 – Nicholas Britell, composer

Best Song Written For Visual Media

Be Alive [From King Richard] – Beyoncé & Darius Scott Dixson, songwriters (Beyoncé)

Carolina [From Where The Crawdads Sing] – Taylor Swift, songwriter (Taylor Swift)

Hold My Hand [From Top Gun: Maverick] – Bloodpop® & Stefani Germanotta, songwriters (Lady Gaga)

Keep Rising (The Woman King) [From The Woman King] – Angelique Kidjo, Jeremy Lutito & Jessy Wilson, songwriters (Jessy Wilson Featuring Angelique Kidjo)

Nobody Like U [From Turning Red] – Billie Eilish & Finneas O'Connell, songwriters (4*Town, Jordan Fisher, Finneas O'Connell, Josh Levi, Topher Ngo, Grayson Villanueva)

We Don't Talk About Bruno [From Encanto] – Lin-Manuel Miranda, songwriter (Carolina Gaitán – La Gaita, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz & Encanto – Cast)

Ecco i vincitori dei Grammy 2021.