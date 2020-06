Graffiante desiderio, Vittoria Belvedere nell'ultima commedia erotica di Sergio Marino

Questa sera, alle 21:15, su Cielo andrà in onda Graffiante desiderio, interpretato da Vittoria Belvedere nell'ultima commedia erotica di Sergio Martino, maestro del genere dopo il successo raggiunto tra gli anni '70 e gli anni '80 lanciando attrici del calibro di Edwige Fenech, ma senza mai disprezzare gli altri generi.

Graffiante desiderio fu anche il film che sancì l'addio di Sergio Martino alla commedia sexy all'italiana, genere ormai in via di decadimento all'inizio degli anni '90 e dopo la fortuna ottenuta nei decenni precedenti. Fu anche il suo penultimo film, prima del congedo avvenuto quindici anni più tardi, nel 2008, con L'allenatore nel pallone 2 in cui tornò a documentare le vicende di Oronzo Canà (Lino Banfi), ventiquattro anni dopo il film originale sempre da lui diretto.

Martino, infatti, nonostante sia ricordato principalmente per le sue commedie sexy come Giovannona Coscialunga disonorata con onore con Pippo Franco e Edwige Fenech, o ancora Cugini carnali con Susan Player e La moglie in vacanza... l'amante in città sempre con la Fenech e Banfi e l'indimenticato Renzo Montagnani, Martino affrontò anche il genere del poliziottesco, molto in voga negli anni '70: basti ricordare film come Milano trema: la polizia vuole giustizia (l'anno dopo Umberto Lenzi riutilizzerà alcune scene di inseguimento del film per il suo Milano odia: la polizia non può sparare) o ancora La città gioca d'azzardo.

Sotto lo pseudonimo di Martin Dolman, Martino fece registrare anche un'incursione nel genere fantascientifico in 2019 - Dopo la caduta di New York, dove si mischiavano anche elementi tipici dell'action e del film di guerra; la pellicola suscitò non poche polemiche per via della palese somiglianza con il capolavoro 1997: Fuga da New York di John Carpenter, uscito ben due anni prima. Sergio Martino dichiarò successivamente che la sceneggiatura venne scritta prima dell'uscita del film di Carpenter.