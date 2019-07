Il gradimento per Far From Home è superiore ad ogni film MCU e ad ogni film di Spider-Man

A quanto pare il pubblico statunitense sta amando alla follia Spider-Man: Far From Home: il film di Jon Watts ha infatti raggiunto la percentuale più alta di sempre per un'opera dell'Arrampicamuri, pareggiando anche il punteggio più alto del Marvel Cinematic Universe.

Il secondo capitolo della saga stand-alone di Tom Holland su Rotten Tomatoes vanta infatti un punteggio utente del 97%, superando Spider-Man: Into the Spider-Verse (93%), Spider-Man: Homecoming (88%), Spider-Man 2 (82%) e The Amazing Spider-Man (77%). Spider-Man 3 del 2007 resta il peggiore (col 51%), sotto a Spider-Man (67%) e The Amazing Spider-Man 2 (64%).

Allargando il campo all'intera produzione Marvel Studios, inoltre, si scopre che quel 97% assegnato a Far From Home è il più alto di sempre per il MCU, avendo superato Captain America: The Winter Soldier e Guardians of the Galaxy (pari al 92%), Iron Man, The Avengers, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame (tutti e quattro al 91%), Captain America: Civil War (89%), Spider-Man: Homecoming (88%), Thor: Ragnarok e Guardians of the Galaxy Vol.2 (pari all'87%), Ant-Man (86%), Doctor Strange (86%) e Avengers: Age of Ultron (83%).

A seguire le opere inferiori all'80%, vale a dire Black Panther (79%), Iron Man 3 (78%), Thor, Thor: The Dark World e Ant-Man & the Wasp (pari al 76%), Captain America: The First Avenger (74%), Iron Man 2 (72%) e The Incredible Hulk (70%).

L'unico film Marvel Studios con un punteggio di pubblico "marcio" è Capitan Marvel (55%), come sappiamo bersaglio di recensioni troll pubblicate settimane prima dell'uscita del film per boicottare l'operato femminista di Brie Larson (paradossalmente proprio queste false recensioni spinsero il sito a regolamentare la pubblicazione delle recensioni del pubblico).

Spider-Man: Far From Home arriverà in Italia dal prossimo 10 luglio. Per altre notizie, scoprite perché il cameo di Stan Lee non è mai stato preso in considerazione; inoltre, recuperate la nostra recensione in anteprima di Far From Home.