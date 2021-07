Grace di Monaco, 5 cose che forse non sapete sul film con Nicole Kidman

Stasera su Rai Movie torna in onda Grace di Monaco, film del 2014 diretto da Olivier Dahan che vede come protagonista Nicole Kidman nel ruolo della celebre star hollywoodiana. Ad affiancarla nel cast troviamo Milo Ventimiglia, Paz Vega, Tim Roth, Parker Posey e Frank Langella.

Sullo sfondo della disputa tra il Principe Ranieri e il presidente francese Charles De Gaulle, prossimo ad un'invasione del principato, la pellicola segue la principessa Grace Kelly mentre prende in considerazione l'idea di tornare a Hollywood per partecipare alle riprese del film Marnie, di Alfred Hitchcock, trovandosi di fronte ad una profonda crisi coniugale e di identità: rinunciare definitivamente alla sua vocazione di attrice o cerca di appianare le difficoltà che hanno investito il regno.

In occasione del suo ritorno in tv, vi proponiamo cinque curiosità e retroscena da non perdere su Grace di Monaco:

Il film è stato duramente criticato dalla famiglia reale : i figli di Grace Kelly - il principe Alberto, la principessa Carolina e la principessa Stéphanie - presero ufficialmente le distanze dalla produzione dopo che il regista si rifiutò di accogliere le loro richieste di cambiamento su alcuni eventi del film che non rispecchiavano i fatti realmente accaduti.

: i figli di Grace Kelly - il principe Alberto, la principessa Carolina e la principessa Stéphanie - presero ufficialmente le distanze dalla produzione dopo che il regista si rifiutò di accogliere le loro richieste di cambiamento su alcuni eventi del film che non rispecchiavano i fatti realmente accaduti. In merito alle incongruenze storiche, Nicole Kidman ha dichiarato che il film non è né un documentario né un biopic, ma un' esplorazione della vulnerabilità e dell'umanità di Grace Kelly .

. La sceneggiatura del film faceva parte della Black List del 2011, la "lista nera" di Hollywood in cui vengono inseriti i migliori script non ancora messi in produzione.

Per il ruolo della protagonista vennero considerate tra le altre anche Jessica Chastain, Emily Blunt, Gwyneth Paltrow, Rosamund Pike, Amy Adams ed Elizabeth Banks.

Grace di Monaco ricevette una pessima accoglienza da parte della critica, tanto che la stessa Kidman ammise i grossi problemi del film. "Ho fatto del mio meglio e come è evidente non ha funzionato", ha dichiarato l'attrice nel 2014 alla BBC.

Vi lasciamo alla nostra recensione di Grace di Monaco.