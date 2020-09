Grace Kelly: ecco perché Hitchcock la preferiva a Marilyn Monroe e Brigitte Bardot

Stasera torna in tv Il Delitto Perfetto, uno dei tanti capolavori diretti da Alfred Hitchcock nel 1954 ma anche il primo con protagonista Grace Kelly, futura principessa di Monaco.

La star, la cui brevissima carriera era iniziata solo nel 1951 con 14esima ora, dei suoi undici film totali ben tre li avrebbe girati sotto la direzione di Hitchcock (che l'avrebbe voluta anche in Marnie al fianco di Sean Connery, ma lei fu costretta a rinunciare al cinema dopo il matrimonio con il Principe di Monaco): è stato l'unico regista col quale la Kelly ha lavorato più di una volta, e l'ammirazione era reciproca in quanto Hitchcock semplicemente stravedeva per lei.

Nel leggendario volume "Il cinema secondo Alfred Hitchcock" realizzato da François Truffaut, il regista de Il Delitto Perfetto paragona Grace Kelly a Marilyn Monroe e Brigitte Bardot, ammettendo di preferire la prima alle altre due:

"Quando affronto le questioni di sesso sullo schermo non dimentico che, anche qui, la suspense comanda tutto. Se il sesso è troppo evidente, non c'è più suspense. Ecco perché scelgo delle attrici bionde e sofisticate: bisogna cercare delle donne di mondo per questi film, delle vere signore che si scatenano solo nell'intimità della camera da letto. La povera Marilyn Monroe aveva il sesso stampato in su ogni angolo del viso, come Brigitte Bardot. Con loro non si possono fare dei bei film perché non può esserci sorpresa, manca la sorpresa del sesso. Il mio lavoro con Grace Kelly invece si è fatto sempre più audace, con parti sempre più interessanti da Il Delitto Perfetto a Caccia al Ladro."

Inoltre, nello specifico de Il Delitto Perfetto, Hitchcock rivela una particolarità sugli abiti indossati da Grace Kelly: "L'ho fatta vestire di colori vivi e luminosi all'inizio del film, poi i suoi vestiti sono diventati sempre più scuri man mano che l'intreccio diventava più nero".

Grace Kelly avrebbe vinto i un Oscar come miglior attrice nel 1955 per La Ragazza di Campagna, e sarebbe tragicamente scomparsa in un incidente d'auto nel 1982, due anni dopo la morte di Alfred Hitchcock.

