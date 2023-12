Grace Jabbari rompe il silenzio dopo la condanna a Jonathan Majors: 'Grazie a tutti'

Se siete fanatici di tutto ciò che riguarda l'MCU anche al di fuori delle singole produzioni, sarete di certo informati su quella che è la spiacevole vicenda riguardante Jonathan Majors. Non è sicuramente la prima volta che un volto noto di Hollywood finisce nei guai, e non sarà di certo l'ultima purtroppo.

Ecco però che la ormai ex fidanzata dell'ormai condannato attore si è decisa a fare la sua prima dichiarazione dopo gli ultimi avvenimenti.

Come ben saprete infatti, Jonathan Majors è stato dichiarato ufficialmente colpevole di violenze ed abusi ai danni di Grace Jabbari, cosa che gli è costata anche il ruolo del villain Kang nell'MCU. Dopo diverse ore dal verdetto però, la vittima ha deciso di lasciarsi andare con un post pubblicato su Instagram.

I riferimenti all'accaduto, come si può notare, non sono poi così sottili. L'attrice ci ha tenuto a ringraziare tutti i suoi sostenitori che l'hanno aiutata durante questa ardua battaglia, ed ha annunciato di aver messo in piedi una raccolta fondi per il Sanctuaries for Families, un'organizzazione che aiuta chi subisce violenze.

Di certo un atto doveroso vista la situazione, voi che ne pensate?