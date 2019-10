Governors Awards: Lina Wertmüller riceve l'Oscar onorario con David Lynch e Geena Davis

Dalle mani di due registe di talento come Jane Campion e Greta Gerwig, la nostrana Lina Wertmüller, a 91 anni, ha ritirato il premio Oscar onorario, consegnatole dall'Academy nel corso della serata dei Governors Awards. La regista parteciperà anche alla cerimonia che le vedrà assegnata una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Durante la consegna del premio a Lina Wertmüller, è intervenuta Isabella Rossellini che ha spiegato al pubblico presente le intenzioni della regista:"Vorrebbe cambiare l'Oscar con un nome femminile. Vorrebbe chiamarlo Anna. Donne nella sala, per favore, gridate 'Vogliamo Anna, un Oscar femminile!'".

La regista ha intrattenuto il pubblico con la sua energia, scongiurando addirittura la sfortuna con un gesto inequivocabile rivolto proprio a Isabella Rossellini, vestita con un abito viola, e ha scambiato qualche parola con Sophia Loren, che le ha confessato di trovarla 'in splendida forma'.



Il momento dedicato a Lina Wertmüller è stato il fulcro di una serata dedicata alle ribellioni di alcune delle tradizioni esclusive di Hollywood, e alla celebrazione di alcuni professionisti considerati agli antipodi delle tradizioni dell'Academy.

Lina Wertmüller è stata la prima donna in assoluto a ricevere una nomination all'Oscar per la miglior regia, nel 1976 per Pasqualino sette bellezze.

"Come si correggono secoli di dominio patriarcale?" ha chiesto Jane Campion "Tutto è iniziato con Lina Wertmüller". Definita da Greta Gerwig "Una madrina per tutti noi".

La serata ha visto anche la consegna dell'Oscar premio umanitario Jean Hersholt a Geena Davis, per i suoi eccezionali contributi alle cause umanitarie. E l'Oscar onorario a David Lynch, accompagnato dai suoi attori feticcio come Kyle MacLachlan e Laura Dern:"Hai un bel viso!" ha esclamato rivolgendosi alla statuetta dorata. Premio onorario assegnato anche all'attore Wes Studi, primo nativo americano a ricevere un Oscar. Nei mesi scorsi l'Academy ha subito un attacco da parte di Roman Polanski per la sua espulsione.