Governors Awards: David Lynch e Geena Davids premiati dall'Academy

Secondo quanto riportato da Variety, David Lynch, Wes Studi e Lina Wertmüller riceveranno un premio Oscar onorario alla prossima edizione dei Governor Awards. Geena Davis sarà invece premiata con il Jean Hesholt Humanitarian Award.

La quattro statuette saranno assegnate il prossimo 27 ottobre durante l'undicesima edizione dell'evento organizzato dall'Academy of Motion Picture Arts & Sciences.

"Questi Governor Awards vengono assegnati ogni anno dall'Academy per riconoscere individui che hanno dedicato la loro intera vita all'arte e hanno portato un grande contributo alla nostra industria," ha dichiarato John Bailey, presidente dell'Academy. "E' con grande piacere che annunciamo i vincitori di quest'anno."

Lynch, che in passato è stato nominato all'Oscar come miglior regista per Mulholland Drive, Velluto Blu e The Elephant Man, ha ottenuto un riconoscimento ufficiale per il suo cinema all'avanguardia e le innovazioni apportate al cinema popolare. Qui potete trovare un nostro speciale su David Lynch.

La Davis, vincitrice dell'Academy Award come miglior attrice protagonista grazie alla sua performance in Turista per caso, è stata premiata per la sua dedizione alla lotta per la parità di genere. L'attrice ha infatti fondato un'associazione non-profit che spinge le aziende a dare più spazio a personaggi femminili in programmi e film per i bambini.

Studi, attore di origine Cherokee che ha partecipato a pellicole iconiche quali Balla coi Lupi, L'ultimo dei Moicani e Heat - La sfida, è stato lodato dall'Academy per aver interpretato grandi personaggi nativi americani e per il suo attivismo. La Wertmüller invece è stata la prima donna nominata agli Oscar per aver diretto Pasqualino Settebellezze.