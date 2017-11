Governors Awards: tutti i video degli Oscar onorari 2017

Nella notte dell’11 novembre 2017 sono stati assegnati, nel corso della nona edizione degli, gli Oscar onorari, andati quest’anno a cinque protagonisti della settima arte.

Gli Oscar onorari, precedentemente noti come premi alla carriera, sono stati assegnati alla regista Agnés Varda (prima donna a ottenere tale riconoscimento), al regista Charles Burnett, al direttore della fotografia Owen Roizman e all’attore Donald Sutherland. In più, al regista Alejandro González Iñárritu è stato assegnato un Oscar speciale per il suo progetto in realtà virtuale Carne y arena.

A consegnare i premi durante la cerimonia, svoltasi al Grand Ballroom dell’Hollywood and Highland Center, erano presenti tra gli altri anche Steven Spielberg, Jessica Chastain, Ava Duvernay, Chadwick Boseman, Tessa Thompson, Kimberly Pierce, Angelina Jolie, Dustin Hoffman, Whoopi Goldberg, Reginald Hudlin, Sean Baker e Colin Farrell. Di seguito potete visualizzare alcuni streaming della serata.