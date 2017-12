Gotti: LionsGate non distribuirà il biopic con protagonista John Travolta

A meno di due settimane dall'uscita nelle sale del film, LionsGate ha annunciato di aver rinunciato a distribuire, diretto dae incentrato sulla figura del boss John Gotti, interpretato da John Travolta . A dieci giorni dall'uscita del film, arriva l'inaspettata decisione della casa di distribuzione statunitense.

Gotti racconta le vicende del boss John Gotti al timone dell'impero criminale della famiglia Gambino e le ripercussioni che le sue attività hanno avuto sul figlio, John Gotti Jr.

Scritto da Lem Dobbs e Leo Rossi, Gotti comprende nel cast John Travolta nei panni del protagonista, affiancato da Kelly Preston, Pruitt Taylor Vince, Stacy Keach e Spencer LoFranco.

I produttori di Gotti sono ora alla ricerca di una nuova distribuzione per il 2018. John Travolta, tornato nelle sale con uno dei cult della sua carriera, La febbre del sabato sera in occasione del quarantennale del film, ha recitato al cinema ultimamente in Nella valle della violenza di Ti West e in Io sono vendetta - I Am Wrath di Chuck Russell. In tv ha interpretato il ruolo di Robert Shapiro in American Crime Story - Il caso O.J. Simpson.