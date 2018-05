Gotti: John Travolta è il famoso boss nel nuovo trailer del film

È stato diffuso in streaming il nuovo trailer ufficiale di Gotti, biopic sul celebre boss mafioso John Gotti che avrà il volto di John Travolta e che sarà presentato al Festival di Cannes.

Girato nel 2016, Gotti doveva essere originariamente distribuito nei cinema lo scorso dicembre. Tuttavia, ciò non è accaduto a causa dell'insoddisfazione dei produttori. La Lionsgate - attraverso la Premiere Lionsgate - aveva in programma di offrire a Gotti un rilascio cinematografico "limitato" ad alcuni giorni in versione VOD. I produttori hanno deciso poi di riacquistare i diritti sulla pellicola per una più ampia distribuzione.

Dopo la presentazione in anteprima al prossimo Festival di Cannes (in programma dall’8 al 19 maggio 2018), la pellicola approderà finalmente nelle sale americane a partire dal 15 giugno successivo.

Scritto da Leo Rossi e Lem Dobbs, Gotti racconta l'ascesa del criminale, dai sobborghi poveri di Brooklyn fino al potere e al comando della famiglia Gambino nella Grande Mela. La storia verrà raccontata dal punto di vista di uno dei figli, John Gotti Jr., percorrendo la vita dell'uomo e di sua moglie, fra tragedie e numerosi arresti. Il cast di Gotti è composto da John Travolta, Kelly Preston, Stacy Keach, Pruitt Taylor Vonce e Spencer Lofranco.

Dopo averlo visto nei sorprendenti panni di Robert Shapiro nella prima stagione di American Crime Story (Il caso O.J. Simpson), rivedremo Travolta protagonista di Trading Paint, diretto da Karzan Kader e in uscita quest’anno.