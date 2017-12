Gotham City Sirens è ancora in fase di sviluppo: parola di David Ayer

Come vi abbiamo riportato da tempo ormai, il regista e sceneggiatore, che aveva realizzato il controverso, ha preferito concentrarsi sullo spin-off Gotham City Sirens anziché sul sequel di Suicide Squad.

Nonostante questo, il progetto era misteriosamente assente dalla lista rilasciata dalla DC Entertainment. Che fine ha fatto? Molti fan hanno iniziato a pensare che la DC avesse cancellato il progetto in favore di altri spin-off dedicati ad Harley Quinn attualmente in fase di sviluppo avanzato.

Intervistato a riguardo, però, David Ayer ha confermato che il progetto è ancora vivo e vegeto. Il regista non ha potuto rivelare alcun dettaglio ma si è limitato a chiarire "è in fase di sviluppo". Secondo le voci di corridoio, Gotham City Sirens avrebbe visto la Harley Quinn di Margot Robbie unire le forze con altri due personaggi di punta dell'universo di Batman: la letale Poison Ivy e Catwoman. Al momento, ovviamente, non c'è una data di uscita fissata.

Inoltre Ayer ha parlato, nuovamente, di Suicide Squad e delle famigerate scene tagliate. Ma alla domanda se Ayer abbia ancora delle sequenze tagliate sotto chiave che, prima o poi, mostrerà al mondo, il regista ha deciso di restare criptico sull'argomento: "Non voglio rispondere, è meglio lasciare un alone di mistero. A volte, il mistero potrebbe essere più eccitante della risposta".