La Gotham City di Birds of Prey 'è ispirata alla New York anni '70 e '80'

Per Birds of Prey è arrivato il giorno del debutto nei cinema americani, e il weekend potrebbe essere particolarmente propizio per la DC e per Gotham City, considerato anche che ci si aspetta grandi cose da Joker nella Notte degli Oscar. Harley Quinn, così come Arthur Fleck, sono i protagonisti di due adattamenti dall'approccio piuttosto "libero".

La regista Cathy Yan si è detta soddisfatta di questo tipo di approccio. "Decisamente. Immagino sia una strategia diversa" ha raccontato a Deadline. "Come regista, è sicuramente liberatorio non sentirsi così legato ad ogni film precedente e ogni film successivo... è stato bello creare la nostra Gotham e la nostra versione di questi amati personaggi. È stato davvero bello poterlo fare."

L'idea del film nasce dall'interesse della protagonista, Margot Robbie, a esplorare altri aspetti della Harle Quinn già interpretata in Suicide Squad. "Sapevo che non ero assolutamente pronta a smettere di interpretarla. C'era ancora così tanto da scoprire ed esplorare sullo schermo" racconta l'attrice candidata all'Oscar come non protagonista per Bombshell, che per il suo progetto si è affidata alla sceneggiatrice Christina Hodson.

La Gotham City di Birds of Prey, afferma la regista, è ispirata "alla New York degli anni '70 e '80, che non funzionava molto bene. Era tutto un po' un casino, c'era molta anarchia. Era piena di criminalità, ma allo stesso tempo era anche un posto davvero interessante in cui trovarsi, molta creatività, molte storie meravigliose e personaggi meravigliosi. Quello era il genere di Gotham che volevo creare, scarno e brutale ma in qualche modo allo stesso tempo grintoso. È anche divertente e le persone non si prendono troppo sul serio. C'è ancora speranza e la gente vuole solo divertirsi."

