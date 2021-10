Gotham Awards 2021: Pig di Nicolas Cage, Oscar Isaac e Drive my car tra le nomination

In vista della cerimonia di premiazione che si terrà il 29 novembre, sono state svelate le nomination ai Gotham Awards 2021, con alcuni dei migliori film dell'anno tra cui Pig con Nicolas Cage e Drive my car di Ryusuke Hamaguchi.

Assoluta novità targata 2021 le categorie gender fluid: per la prima volta le categorie delle performance attoriali sono saranno suddivise anche per il sesso ma solo per il ruolo, da protagonista o da non protagonista, il che - come vedrete qui sotto - ha portato a nomination miste. Vediamo insieme tutti i film e gli artisti nominati:

Best Feature

The Green Knight di David Lowery

The Lost Daughter di Maggie Gyllenhaal

Passing di Rebecca Hall

Pig di Michael Sarnoski

Test Pattern di Shatara Michelle Ford

Best Documentary Feature

Ascension di Jessica Kingdon

Faya Dayi di Jessica Beshir

President di Camilla Nielsson

Summer Of Soul (…Or, When The Revolution Could Not Be Televised)di Ahmir “Questlove” Thompson

Best International Feature

Azor di Andreas Fontana

Drive My Car di Ryusuke Hamaguchi

The Souvenir Part II di Joanna Hogg

Titane di Julia Ducournau

What Do We See When We Look at the Sky? di Alexandre Koberidze

The Worst Person In The World di Joachim Trier

Bingham Ray Breakthrough Director Award

Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter (Netflix)

Edson Oda, Nine Days (Sony Pictures Classics)

Rebecca Hall, Passing (Netflix)

Emma Seligman, Shiva Baby (Utopia Distribution)

Shatara Michelle Ford, Test Pattern (Kino Lorber)

Best Screenplay

The Card Counter, Paul Schrader

El Planeta, Amalia Ulman

The Green Knight, David Lowery

The Lost Daughter, Maggie Gyllenhaal

Passing, Rebecca Hall

Red Rocket, Sean Baker & Chris Bergoch

Outstanding Lead Performance

Olivia Colman in The Lost Daughter

Frankie Faison in The Killing of Kenneth Chamberlain

Michael Greyeyes in Wild Indian

Brittany S. Hall in Test Pattern

Oscar Isaac in The Card Counter

Taylour Paige in Zola

Joaquin Phoenix in C’mon C’mon

Simon Rex in Red Rocket

Lili Taylor in Paper Spiders

Tessa Thompson in Passing

Outstanding Supporting Performance

Reed Birney in Mass

Jessie Buckley in The Lost Daughter

Colman Domingo in Zola

Gaby Hoffmann in C’mon C’mon

Troy Kotsur in CODA

Marlee Matlin in CODA

Ruth Negga in Passing

Breakthrough Performer