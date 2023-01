Mia Goth la tocca piano: 'Dopo X e Pearl, MaXXXine sarà il migliore della saga'

Le riprese di Maxxxine, terzo e ultimo capitolo della trilogia di 'X' scritta e diretta da Ti West, sono partite ad ottobre 2022 e in una nuova intervista promozionale la protagonista Mia Goth ha fatto ufficialmente partire il treno dell'hype.

Dopo aver interpretato sia la giovane pornostar Maxine Minx che l'ottuagenaria assassina Pearl in X, e aver raccontato le inquietanti origini della serial killer nel secondo film Pearl, presentato a Venezia 2022 e disponibile in home-video in lingua originale ma ancora inedito in Italia, Mia Goth riprenderà il ruolo dell'unica sopravvissuta delle riprese del film "Farmer's Daughter" nell'ultimo capitolo della serie MaXXXine, che sposterà l'azione a Los Angeles.

"È la mia sceneggiatura preferita delle tre", ha detto l'attrice parlando con Empire Magazine in una nuova anteprima per il film. “Tutto è più grande: il mondo è più grande, la posta in gioco è più grande. Tra i tre, è quello che presenterà l'esperienza cinematografica più grande". Il regista e sceneggiatore Ti West ha aggiunto: “Ho scritto questo film individualmente, a differenza dei primi due che invece sono stati realizzati back-to-back. Se X usa il porno per parlare del cinema indipendente e Pearl parla del desiderio di far parte del business del cinema, per quanto difficile possa essere, allora MaXXXine offrirà sicuramente una prospettiva diversa su questi argomenti. Diciamo che il mondo dello straight-to-video gioca un ruolo importante”.

L'autore ha concluso: "L'ultima cosa che dirò al riguardo è che se avete trovato Pearl molto diverso da X, vi assicuro che MaXXXine sarà estremamente diverso da entrambi". Non ci sono novità circa una possibile data d'uscita per il momento, quindi in attesa di nuovi aggiornamenti guardate il teaser di annuncio di MaXXXine pubblicato a settembre scorso.