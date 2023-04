Mia Goth sul set di MaXXXine: partite le riprese, poi toccherà a Blade?

A pochi giorni dall'annuncio ufficiale del cast completo di MaXXXine, in queste ore a Los Angeles sono iniziate le riprese del capitolo finale dell'acclamata trilogia horror scritta e diretta da Ti West e interpretata da Mia Goth.

Le prime foto dal set appena arrivate sui social infatti mostrano Mia Goth sul set di nuovo nei panni di Maxine, l'unica sopravvissuta del primo film della saga X, uscito in Italia nell'estate 2022 (il secondo episodio, il prequel Pearl, è stato presentato a Venezia 2022 ma è ancora inedito per i cinema nostrani). Da un'altra foto, pubblicata dall'account ufficiale della A24, possiamo inoltre intuire che la ragazza se la passa a dir poco bene, con un'auto dalla targa personalizzata: che il suo sogno di diventare un'attrice di Hollywood sia destinato a realizzarsi in questo episodio conclusivo?

Ricordiamo che al momento non è stata ancora comunicata una data di uscita per MaXXXine, ma con la produzione che dovrebbe durare solo sette settimane, è molto probabile che il film riesca a raggiungere le sale entro la fine del 2023 - almeno le sale statunitensi. Tra l'altro, la notizia dovrebbe interessare anche i fan del Marvel Cinematic Universe, dato che nei giorni scorsi Mia Goth è entrata ufficialmente nel cast di Blade: che le riprese del tanto atteso film Marvel siano destinate finalmente a partire quando l'attrice avrà terminato i suoi impegni con MaXXXine?

Sicuramente sarà un 2023 molto impegnativo per la star, che dopo le spettacolari prove in Pearl e in Infinity Pool, è stata anche scelta da Guillermo Del Toro per il remake di Frankenstein, nel quale reciterà al fianco di Oscar Isaac e Andrew Garfield.